Seconda categoria, salta anche la panchina della Spezzanese

al posto di Marc Bonissone ), oggi anche la Spezzanese (Seconda categoria) ha ufficializzato l'esonero di Giuseppe Zaccardo. Questo il comunicato della società fioranese: “La società gs Spezzanese comunica di aver trovato l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto con l’allenatore Giuseppe Zaccardo e il suo vice Gianni Vallone. Tutta la società desidera ringraziare Giuseppe e Gianni per il lavoro svolto. Fate e farete sempre parte della storia di questa società. Il nome del nuovo allenatore sarà annunciato dopo le opportune considerazioni da parte della società”. Al suo posto dovrebbe arrivare Cosimo Nobile, ex allenatore del Fiorano, in alternativa Christian Gugliucci, ex Gorzano, fermo però da tempo.

In Eccellenza, al Borgo San Donnino, esonerato mister Galli dopo la débacle nel derby con la Fidentina, la scelta è ricaduta su un profilo di esperienza e blasone come Francesco Turrini, ex giocatore professionista tra anni Ottanta e Novanta (anche 53 presenze e 4 gol con la maglia del Parma) ed ex allenatore di Palazzolo e Crociati Noceto (in Serie D, stagione 2007/2008). Classe ’65, nativo di Foligno, Turrini ha legato la sua carriera in panchina alle giovanili di club professionistici (Piacenza, Parma, Sassuolo e Fiorenzuola); solo una piccola parentesi, da ottobre a dicembre 2023, di 11 partite alla guida della prima squadra del Fiorenzuola in Serie C.

Matteo Pierotti