Serie D, prima di campionato: Cittadella batte il Piacenza al Braglia

), allo stadio “Braglia”, batte il Piacenza per 2-1. La prima conclusione è di Caesar Tesa ma la palla vola sopra la traversa. Cittadella più arrembante, sin dalle prime battute, infatti una bella triangolazione porta Formato a tirare ma la conclusione termina di poco a lato. Scocca la mezz’ora, il Cittadella passa in vantaggio, il primo gol della storia del Cittadella in Serie D porta la firma di Alberto Formato. Il bomber batte Franzini di testa, con un movimento da vero rapace d’area di rigore, e manda la palla alle spalle di Franzini.Gli ospiti provano a reagire ma la retroguardia del Cittadella respinge alla grande. Finisce il primo tempo con il Cittadella in vantaggio per 1-0.

La ripresa inizia con il brivido, i biancorossi pareggiano i contri, 1-1, la rete porta il segno di Corradi. La compagine modenese continua a fare la sua partita, ci prova e alla fine arriva il calcio di rigore quando Guidone viene atterrato in area. E’ proprio l’attaccante che si presenta sul dischetto, parte dagli undici metri e trasforma il gol del 2-1. Nelle battute finali, i piacentini provano in tutti i modi a trovare il pareggio ma la contesa finisce. Il Cittadella conquista i primi tre punti nella sua storia in quarta serie.



CITTADELLA VIS MODENA 2PIACENZA 1Cittadella Vis Modena: Piga, Sardella, Formato, Marchetti, Sabotic (77’ Martey), Aldrovandi, Guidone (92’ Sala), Fontana, Osuji (58’ Mora), Caesar Tesa (86’ Pezzani), Bertani. A disposizione: Albieri, Gandolfi, Truffelli, Teresi, Mondaini. All. SalmiPiacenza: Franzini, Grieco, Bithiene (72’ Sartore), Recino (60’ Manicone), Corradi, Somma, Mauri (79’ Santarpia), Iob, Silva, Napoletano, Iocolano (60’ Doria) . A disposizione: Di Giorgio, Del Dotto, Argint, Bachini, Ruiz. All. TerzoniArbitro: Toselli di Gradisca d’IsonzoAmmoniti: Iocolano, MauriReti: 31’pt Formato, 3’st Corradi, 18’st Guidone