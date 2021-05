Ufficiale, Sghedoni ha venduto il Modena calcio alla famiglia Rivetti

Ora è ufficiale, la Kerakoll di Romano Sghedoni ha formalizzato l’accordo di cessione a Rivetex Srl (holding finanziaria della famiglia Rivetti) della totalità delle quote della società Modena calcio. Un annuncio che arriva all' indomani della bruciante sconfitta casalinga del Modena calcio contro l'Albinoleffe che ha portato alla prematura uscita dei Canarini dai playoff e il conseguente addio al sogno della serie B.Carlo Rivetti e la sua famiglia, appassionati di calcio e di sport, rilevano dunque il testimone da Sghedoni che la aveva rilevata nel 2018. La famiglia Rivetti è da tempo legata a Modena e al suo territorio, dove opera peraltro la società Sportswear Company spa, importante player internazionale nel campo dell’abbigliamento maschile alto di gamma. 'La famiglia Rivetti, con l’acquisto delle quote del Modena vuole ribadire la sua stima e impegno per il territorio e soprattutto la riconoscenza per i successi imprenditoriali che in questa terra sono nati e si sono sviluppati, sottolineando che si tratta di un’operazione personale, tramite la holding Rivetex srl, completamente slegata dalle altre attività industriali che li vede coinvolti' - si legge in una nota.“Modena Calcio – sottolinea il Presidente Romano Sghedoni - è una società con una tradizione ed una storia importante nel panorama del calcio italiano e con un forte radicamento sul territorio. Sono certo di aver trovato nella famiglia Rivetti persone e imprenditori di ottimi principi e valori che sapranno dare continuità al percorso di crescita del club canarino. Sono sempre stato – continua Sghedoni - e sarò per sempre il primo tifoso del Modena e per questo intendo mantenere anche nel prossimo futuro un legame affettivo e una presenza costante nell’ottica della massima collaborazione tra il Gruppo Kerakoll e la Famiglia Rivetti”.I dettagli dell’operazione e i programmi relativi alla prossima stagione saranno resi noti in occasione della conferenza stampa che si terrà domani.