Carpi, Righi esce rafforzato dal caso Aimag, ma l'aver scavalcato la Depietri è un rischio

Non esiste alcun accordo con Guglielmo Golinelli. Non si è svolto alcun pranzo decisivo a Concordia. Non si è verificata alcuna frattura con il Pd di Carpi. Non vi è alcun collegamento con il rimpasto. Non è stata archiviata Hera. Non vi è alcun capro espiatorio nella sostituzione di Paola Ruggiero.
Eliminando le negazioni, emerge una rappresentazione più chiara della situazione.
Rimane il riferimento al vannacciano Golinelli, che Righi si affretta a escludere per ovvi motivi ma che è impossibile da occultare - se non altro per la vicinanza politica fra Golinelli e Letizia Budri. Rimane il pranzo con Budri e Michele Goldoni, durante il quale si è discusso anche di Aimag: impossibile allora che non si siano definite le nomine, a partire da quella altrettanto discussa di Morena Diazzi.
Rimane il Pd di Carpi, che continua a mantenere una posizione silente, mentre il Pd provinciale sostiene l’operazione e quello di Mirandola esprime soddisfazione per Diazzi e Stefano Benatti.
Il sindaco è nel proprio ruolo: esclude l’esistenza di un accordo politico, sottolinea il metodo istituzionale, richiama la condivisione tra sindaci, ringrazia il precedente consiglio di amministrazione e ribadisce la distinzione tra i diversi ambiti. Tuttavia, l’analisi politica non si limita alle dichiarazioni formali, ma si fonda sugli effetti concreti.
E gli effetti risultano evidenti: la linea Ruggiero è stata superata, il Pd di Carpi ha mantenuto una posizione di silenzio, Mirandola ha acquisito maggiore rilevanza nel nuovo assetto, il rapporto con la Bassa è stato ricomposto e Righi emerge rafforzato a livello politico e personale.
Non è necessario ipotizzare dinamiche occulte o accordi informali: è sufficiente osservare i fatti.
Ma se del suo rafforzamento personale potremmo essere soddisfatti, quello che non convince è il rafforzamento politico. Avere perso l'appoggio di Depietri e ottenuto, scavalcandola, quello di Massimo Paradisi, senza rispettare le gerarchie, non è questa grande mossa strategica: Paradisi è talmente debole di suo - e se sommato a Diego Lenzini ancora più debole - che fra 3 anni non potrà di certo imporre Righi come candidato a Carpi. Forse neanche salvarlo da ritorsioni politiche locali fra 6 mesi.
Magath