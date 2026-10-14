Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Policlinico, Mezzetti scopre le carte. Ma che ospedale resterà ai modenesi?

Policlinico, Mezzetti scopre le carte. Ma che ospedale resterà ai modenesi?

Il sindaco annuncia 550 milioni per Baggiovara e promette di mantenere il Pronto soccorso in via del Pozzo. Ma senza reparti, specialisti e sale operatorie, che Pronto soccorso sarà?

4 minuti di lettura
C'è una notizia appresa dal sindaco Massimo Mezzetti che va ben oltre l'annuncio di un investimento da 550 milioni di euro. Ed è una notizia destinata a cambiare profondamente il dibattito sulla sanità modenese. Il Policlinico di Modena, così come lo conosciamo oggi, è destinato a non esistere più. Non significa che verrà demolito o che chiuderà completamente. Significa che una parte fondamentale delle sue funzioni verrebbe trasferita a Baggiovara, dove si intende concentrare l'attività ospedaliera di maggiore complessità.
È il disegno che emerge dalle parole del sindaco. Un progetto che fino a ieri poteva essere liquidato come un'ipotesi, un'indiscrezione, una prospettiva ancora lontana. Oggi assume una consistenza politica ben diversa. E non possiamo ignorare che questo avvenga dopo che La Pressa aveva sollevato pubblicamente la questione del futuro del Policlinico, chiedendo conto di una riorganizzazione della quale i cittadini non conoscevano ancora i contorni.
Mezzetti assicura che in via del Pozzo rimarranno il materno-infantile e il Pronto soccorso. Una rassicurazione che, almeno per quanto riguarda quest'ultimo, merita di essere esaminata con molta attenzione. Perché non basta dire che un Pronto soccorso resterà aperto. Bisogna spiegare che cosa ci sarà dietro quella porta. Un Pronto soccorso non è un ambulatorio.
Spazio ADV dedicata a Onoranze funebri Simoni
Non è un luogo nel quale limitarsi a visitare un paziente e decidere se mandarlo altrove. È il punto di accesso a una struttura ospedaliera che deve poter affrontare anche situazioni improvvise, gravi e imprevedibili. Un cittadino può arrivare con un dolore addominale e scoprire di avere bisogno di un intervento chirurgico urgente. Un altro può presentarsi con sintomi apparentemente banali e richiedere, dopo gli accertamenti, l'intervento immediato di un anestesista, di un chirurgo o di un altro specialista.

 

E allora la domanda è inevitabile: se le attività più complesse verranno concentrate a Baggiovara, quali reparti resteranno al Policlinico? Quali sale operatorie? Quali specialisti saranno disponibili per le emergenze? Quali servizi di diagnostica e rianimazione? E che cosa accadrà al paziente che arriverà in via del Pozzo e avrà bisogno di cure non più disponibili in quella sede? Dovrà essere trasferito a Baggiovara? E con quali tempi? Sono interrogativi ai quali non si può rispondere con una promessa generica.
A Modena esiste già un Centro di assistenza e urgenza, il CAU, destinato a gestire problemi urgenti ma non gravi. Sarebbe dunque importante comprendere quale differenza sostanziale esisterà tra quel servizio e il futuro Pronto soccorso del Policlinico.
Altrimenti il rischio è che ai modenesi venga garantita la permanenza dell'insegna, mentre le funzioni essenziali dell'ospedale vengono trasferite altrove.

 

Stiamo discutendo del futuro di uno dei principali ospedali della città, di un patrimonio pubblico costruito in decenni di investimenti, attività clinica, ricerca e formazione universitaria. Il Policlinico non è soltanto un insieme di edifici. È una rete di competenze professionali, reparti e servizi che operano in stretta relazione tra loro. Spostarne una parte significativa significa modificarne radicalmente la natura.
Una decisione di questa portata dovrebbe essere preceduta da un confronto pubblico approfondito. Dovrebbero essere illustrati gli studi, le alternative considerate, i vantaggi attesi e soprattutto le conseguenze per i pazienti. Invece oggi apprendiamo da un'intervista che si immagina una trasformazione da oltre mezzo miliardo di euro.
Ma chi ha deciso che questa sia la soluzione migliore per Modena? Chi ha valutato le alternative? Chi ha stabilito che sia preferibile concentrare le attività più complesse a Baggiovara anziché continuare a investire sul potenziamento delle due strutture esistenti? E quando questa scelta è stata realmente condivisa con la città? Non sono domande polemiche. Sono le domande che qualunque amministrazione dovrebbe porsi prima di avviare un'operazione destinata a incidere per decenni sul diritto alla salute dei cittadini.
C'è poi la questione economica. Cinquecentocinquanta milioni di euro rappresentano un investimento straordinario.
Significano progettazioni, cantieri, appalti, forniture, nuove infrastrutture. Un'operazione che inevitabilmente mobiliterà interessi economici rilevanti. Non c'è nulla di anomalo nel fatto che un grande investimento pubblico generi lavoro per le imprese. Ma proprio per questo occorre la massima trasparenza: sulle risorse disponibili, sui costi effettivi, sulle procedure e sulle scelte progettuali. Soprattutto, occorre dimostrare che costruire nuove strutture sia davvero la soluzione più vantaggiosa per i cittadini.

 

Perché il fine della sanità pubblica non è costruire ospedali. È curare le persone. E oggi la sanità modenese deve già fare i conti con problemi che nessun nuovo edificio, da solo, potrà risolvere. Liste d'attesa, difficoltà di accesso alle prestazioni, carenza di professionisti. Sono questioni che riguardano il presente e che continueranno a esistere anche davanti alle strutture più moderne, se non saranno accompagnate da adeguate risorse umane e organizzative. Naturalmente i finanziamenti per l'edilizia sanitaria seguono percorsi differenti da quelli destinati al personale. Ma un nuovo ospedale non funziona grazie ai muri. Funziona grazie ai medici, agli infermieri, ai tecnici e a tutti i professionisti che vi lavorano.
E prima di annunciare un investimento di queste dimensioni sarebbe opportuno spiegare anche quale sarà il costo di gestione del nuovo sistema e come si intenda garantirne la sostenibilità.

 

Il sindaco di Modena evidentemente non può limitarsi a presentare come un'opportunità una trasformazione che comporterà il ridimensionamento dell'attuale Policlinico. Deve spiegare perché questa scelta sia nell'interesse dei modenesi. Non della programmazione sanitaria in astratto, né degli equilibri organizzativi regionali, né di un progetto edilizio. Dei cittadini che oggi si rivolgono al Policlinico e che domani dovranno sapere dove andare, quali prestazioni troveranno e quali cure potranno ricevere.
La città ha diritto a conoscere il progetto completo, non soltanto la sua parte più rassicurante. Ha diritto di sapere quali reparti saranno trasferiti, quali rimarranno, che cosa diventerà il Pronto soccorso e quali garanzie verranno offerte ai pazienti. E ha diritto di discuterne prima che le decisioni diventino irreversibili.

Beatrice Lazzari
Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a Tradizione e sapori di Modena
Spazio ADV dedicata a Udicon

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Sanità Modena, asse Altini-Mezzetti-De Pascale: addio Policlinico, Baggiovara duplicato

Sanità Modena, asse Altini-Mezzetti-De Pascale: addio Policlinico, Baggiovara duplicato

Policlinico, l'Ausl come pensa di spiegare ai modenesi il depotenziamento del loro ospedale?

Policlinico, l'Ausl come pensa di spiegare ai modenesi il depotenziamento del loro ospedale?

Sanità Modena, l'idea del Dg Altini? Chiudere il Ps del Policlinico e spostare tutto a Baggiovara

Sanità Modena, l'idea del Dg Altini? Chiudere il Ps del Policlinico e spostare tutto a Baggiovara

Criminalità, per il Sole24Ore Modena è 20esima in Italia. Mezzetti: 'Bene il calo delle denunce'

Criminalità, per il Sole24Ore Modena è 20esima in Italia. Mezzetti: 'Bene il calo delle denunce'

Aggressione ad agente PL, Platis e Fontana (FI): 'Slogan del sindaco disco rotto, predica ciò su cui ha fallito'

Aggressione ad agente PL, Platis e Fontana (FI): 'Slogan del sindaco disco rotto, predica ciò su cui ha fallito'

Modena, agente polizia locale preso a calci e pugni da un 18enne. Il sindaco: 'Italiano, figlio di italiani'

Modena, agente polizia locale preso a calci e pugni da un 18enne. Il sindaco: 'Italiano, figlio di italiani'

Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
Articoli più Letti Modena, il prof Di Benedetto mostra il re nudo: il 'modello CL' di Altini stravolge l'ex eccellenza emiliana

Modena, il prof Di Benedetto mostra il re nudo: il 'modello CL' di Altini stravolge l'ex eccellenza emiliana

Sicurezza a Modena, gli sforzi del sindaco Mezzetti si infrangono sul muro dell'assessore-fantasma Camporota

Sicurezza a Modena, gli sforzi del sindaco Mezzetti si infrangono sul muro dell'assessore-fantasma Camporota

Con una battuta Zanca ha 'svelato' Bottura, la cultura accessibile solo ai ricchi tradisce ogni idea di Sinistra

Con una battuta Zanca ha 'svelato' Bottura, la cultura accessibile solo ai ricchi tradisce ogni idea di Sinistra

Carpi, così il sindaco Righi ha usato Reggiani per far fuori la Depietri e la Degl'Innocenti per far fuori Reggiani

Carpi, così il sindaco Righi ha usato Reggiani per far fuori la Depietri e la Degl'Innocenti per far fuori Reggiani

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli Recenti Modena, la propaganda su Rai3 di Altini e la triste realtà dei tempi di attesa, fotografata dalla stessa Ausl

Modena, la propaganda su Rai3 di Altini e la triste realtà dei tempi di attesa, fotografata dalla stessa Ausl

Modena, Piergiulio Giacobazzi e Forza Italia: una storia finita dopo 32 anni di gioie e delusioni

Modena, Piergiulio Giacobazzi e Forza Italia: una storia finita dopo 32 anni di gioie e delusioni

Preferisco vivere

Preferisco vivere

Sanità, il modello CL modenese di Altini laboratorio per tutta l'Emilia Romagna. Muzzarelli permettendo

Sanità, il modello CL modenese di Altini laboratorio per tutta l'Emilia Romagna. Muzzarelli permettendo