Tornata elettorale negativa per il presidente regionale Fdi

Queste comunali rappresentano senza dubbio una forte delusione per Michele Barcaiuolo, presidente regionale di FdI e marito di Annalisa Arletti, consigliere regionale e capogruppo a Carpi.

In Emilia-Romagna s’è votato in quattro comuni: Ravenna e altri tre sotto i 15'000 abitanti. E il centrodestra vince solo e di misura a Fontevivo, provincia di Parma. Dove la giovanissima ventiquattrenne Mariavittoria Rusca ha battuto il candidato della sinistra Fabio Moroni. Il comune di Fontevivo è andato al voto perché il sindaco uscente, Tommaso Fiazza, è stato eletto in consiglio regionale a novembre in quota Lega. Restando in provincia di Parma, Il centrodestra perde però a Varano de’ Melegari. Il sindaco uscente, Giuseppe Restiani, era decaduto per le polemiche in seguito all’organizzazione di una festa bondage sadomaso nel Castello Pallavicino. Dopo un anno di commissariamento, i cittadini hanno evidentemente preferito convergere sulla più rassicurante attivista cattolica e del volontariato Cristina Gabelli.

In provincia di Modena si è votato a San Prospero, dove il sindaco uscente ex PD Sauro Borghi, dopo la parentesi di un anno di commissariamento, si riprende la fascia doppiando gli avversari Bruno Fontana, di centrodestra, e Eva Baraldi, a sua volta di centrosinistra.

S’è poi votato a Ravenna, per la sostituzione di Michele De Pascale, eletto presidente della regione. Ha stravinto Alessandro Barattoni, per il centrosinistra, con quasi il 60% delle preferenze – delle quali il 40% andate al solo PD. Il candidato del centrodestra diviso Nicola Grandi si ferma al 25% e FDI cala di 10 punti rispetto a pochi mesi fa, fermandosi al 16%.

