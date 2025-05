Cara presidente Meloni, i territori meritano candidati di centrodestra migliori

Caro direttore,

Ho sempre creduto, per vicende personali e naturale inclinazione, che il decisionismo sia il miglior antidoto ai problemi.

La sua assenza non fa altro che ingigantirli: ce ne stiamo accorgendo a Modena, ormai ologramma di se stessa, con primi cittadini e giunte che praticano lo sport della minimizzazione.

Ce ne stiamo accorgendo, però, anche a livello nazionale, con un Governo interessato a mantenere il primato delle preferenze, ma poco orientato ai consensi nelle tornate amministrative. L'Emilia-Romagna docet, tra regionali e comunali varie, poi seguita dall'Umbria, e ora da Genova e Matera.

Se certe cose non si pianificano per tempo, come si può pretendere che girino in un determinato modo?

Riconosco che ci sono territori più ostici di altri, ma se è vero come è vero che la regione di San Francesco e la città di Cristoforo Colombo hanno avuto i loro sindaci o governatori di destra, questo significa che quando si lavora bene, i risultati si ottengono. Occorre una programmazione che vada da una tornata elettorale all'altra, non gli ultimi tre mesi prima delle elezioni!

In certi contesti, poi, è necessario, anzi indispensabile scegliere persone che godano di stima da parte della collettività per quello che hanno fatto, quindi anche degli indipendenti.

È vero, c'è tanta mediocrità in giro, tuttavia questo non giustifica l'approssimazione.

Il lato positivo è che gli elettori di questa compagine politica hanno uno spirito critico di gran lunga maggiore di quello della controparte, capace di perdonare l'imperdonabile e pronunciarsi sempre allo stesso modo nell'urna.

Da donna, inviterei il nostro Primo Ministro, che stimo per molti altri versi, a cambiare un po' meno abbigliamento e a concentrarsi maggiormente sulle strategie vincenti nei comuni e nelle regioni.

Distinti saluti

Annachiara Nisticò