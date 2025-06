Caro Mezzetti, basta panem et circenses e censura verso pensiero difforme

Gentile direttore,

Concordo con la replica di varie associazioni alle esternazioni del sindaco di Modena circa la Russia.

Il primo cittadino sembra aver perso di vista la logicità e la pacatezza dei discorsi utilizzando toni roboanti contro tutto ciò che profuma di ragionevolezza e che non si confà alle sue vedute, tra cui anche le preghiere discrete davanti al Policlinico per chiedere la fine dell'aborto.

È il modus messo in atto quello che mi fa ripulsa, poi lui, come me e gli altri otto miliardi di abitanti del pianeta Terra, ha un'arma potente e pericolosa al tempo stesso che si chiama libero arbitrio.

Non pensi però che con la logica del 'panem et circenses' (eventi di svago in zona Sant'Agostino e ruote panoramiche al parco Novi Sad) tutti pieghino la testa immergendosi nell'oblio del divertimento. Il grande scrittore e poeta Hermann Hesse una volta ebbe a dire: 'La storia universale non aspira, tutto sommato, a ciò che è desiderabile, bello e ragionevole, ma tutt’al più lo tollera come eccezione'.

Trovatemi una falla in questa affermazione.

Cordialmente

Cesare Cappella