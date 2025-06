'Caro sindaco, lei farebbe colazione nel mio dehor con i rifiuti organici di fianco non ritirati?'

Ho un'attività di ristorazione in Corso Canalchiaro 95 e vorrei denunciare la situazione relativa al servizio di raccolta organico.

Nonostante i rifiuti organici vengano messi fuori la sera sotto il dehor non vengono raccolti se non dopo, quotidiana, telefonata ad Aliante e a Hera e, nonostante si segnali sull'app Hera business apposita per i rifiuti, la situazione non cambia.

È di oggi la telefonata ad Aliante. L'accertatore di Hera ha già fatto la settimana scorsa un sopralluogo e spero abbia denunciato il disservizio, ma allo stato odierno pare di no. Il resto della raccolta plastica e carta è molto lacunoso e non preciso, ma in un qualche modo con l'arte di arrangiarsi abbiamo trovato un metodo, non consono ma funziona.

Invito pazientemente l'assessore Molinari e il sindaco Mezzetti a pensare di collocare qualche furgone di Aliante con cassone in centro storico adibito alla raccolta per utilizzarlo in caso di inefficienza già conclamata della raccolta rifiuti programmati, ma non raccolti. Chiedo Mezzetti e Molinari vi siedereste nel mio dehor a fare colazione o a pranzare di fianco al bidone dell'organico con all'interno rifiuti di 24 ore? Se sì mi tengo il disagio, se no cercate di provvedere senza spargere denaro qua e là inutilmente con soluzioni pindariche.

Saluti

Stefano Bellei - Antica ferramenta