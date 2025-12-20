Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Carpi, così si è abbattuta la 'muraglia verde' in via Mulini interna. Perchè?

Non sarebbe stato sufficiente sfrondare o potare rami sporgenti sulla carreggiata?

Il cittadino, dopo essersi chiesto perché nei parchi di Carpi (quelli alberati) spesso siano state tagliate piante tra le più grandi e belle, con reliquie di ceppi dall’aspetto sanissimo, assiste oggi ad un altro evento che per menti sprovvedute potrebbe presentare qualche aspetto di scempio ambientale. Quella che sulle mappe comunali era chiamata “muraglia verde” o con termini similari, una sottile striscia di vegetazione che separa la trafficata via Mulini interna, principale strada per Modena, dalla via Vasco da Gama, utile anche per ridurre la propagazione del rumore del traffico intenso, e stata sottoposta al drastico abbattimento di diverse piante, le più alte e robuste. Il rumore ha così trovato ampi varchi. Al profano sarebbe sembrato sufficiente sfrondare/potare rami sporgenti sulla carreggiata; difficilmente il profano o diffidente accetterebbe giustificazioni di sicurezza (come per l’ex area verde di Rubiera sulla Secchia).

Rinaldo Ghersi

Articoli Correlati
Enrico Diacci è il nuovo Presidente dell’Unione delle Terre d’Argine

Camion dei rifiuti esce di strada: conducente estratto dai Vigili del Fuoco

Spaccio, arrestato 26enne carpigiano: aveva 13 chili di hashish

'Ospedali di Mirandola e Carpi, il caso dell'impianto di sterilizzazione è l'emblema di un modello che non va'

Con i fondi PNRR una nuova risonanza magnetica per l'ospedale di Carpi

Il Carpi cade a Forlì

Articoli più Letti

Modena, via Fossa Monda nord: strada chiusa in modo arbitrario e senza informare i cittadini

Ma a chi importa il Superzampone? Io vorrei solo una risonanza magnetica

Modena: disagi comprensibili, ma il Braglia è punto di riferimento per la comunità

Articoli Recenti

Scandalo Amo, messa in mora ex dirigenti: così Bosi tradisce Muzzarelli per Mezzetti?

Superzampone trasformata in festa Pd: ecco il pluralismo Dem

Caso Ordine degli Ingegneri: è tutto trasparente, basta suggestioni

