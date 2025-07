Modena, albero caduto in Vedriani e tagli indiscriminati di piante: 'Salvare sia le persone che gli alberi è possibile'

Buongiorno,mi chiamo Daniele Mingucci Daniele e sono residente in via Vedriani, scrivo anche a nome di altri residenti di questa via. Lunedì 16 6iugno in via Vedriani è caduta una grossa e lunga branca di un frassino (), sopra un'automobile con dentro una persona che si è salvata per miracolo Ora è previsto l'abbattimento urgente di tutto l'albero, come è già successo nell'estate 2024 e negli anni precedenti , con l'abbattimento di 26 alberi, mai più ripiantati ().Il 20 novembre 2024 consegnammo una petizione con 200 Firme, per chiedere che la sicurezza venga ottenuta non abbattendo le piante, ma con una maggiore cura e con un preciso piano di interventi periodici di manutenzione ordinaria e che gli alberi abbattuti vengano prima possibile sostituiti, per poter ripristinare la situazione originaria di continuità vegetale, come prescritto dal Regolamento del Verde del Comune di Modena.Come risposta alla nostra petizione finora abbiamo ricevuto soltanto promesse generiche, in attesa di un fantomatico progetto di ristrutturazione di tutta la strada, che non sappiamo se e quando verrà mai realizzato.Dopo il grave episodio che è successo il 16 giugno, non possiamo più attendere, non vogliamo più assistere ad altri incidenti simili, dovuti alla mancanza di manutenzione da almeno 40 anni, ma non vogliamo più assistere nemmeno ad altri abbattimenti di alberi, sempre più indispensabili per ostacolare l'inquinamento dell'aria ed il riscaldamento del clima.Salvare sia le persone che gli alberi è possibile, la manutenzione del verde era uno dei principali argomenti della sua campagna elettorale sindaco Mezzetti: mettiamola in pratica. Chiediamo urgentemente che entro quest'anno in via Vedriani: venga predisposto un intervento prioritario di messa in sicurezza della chioma degli alberi rimasti; vengano tolti i ceppi degli alberi abbattuti e vengano messi a dimora nuovi alberi in sostituzione di quelli abbattuti e mancanti.Restiamo in attesa di interventi concreti.