Modena, area verde via Asiago: degrado e incuria

Buonasera, vi contatto per segnalare lo stato pietoso dell’area verde di via Asiago a Modena. Due dei 3 bidoncini rifiuti traboccano di spazzatura e l’erba alta impedisce a chiunque di utilizzare l’area verde. Personalmente credo di aver segnalato queste cose qualche decina di volte, sia sul Rifiutologo che sull’app Rilfedeur, ma le cose peggiorano ogni giorno di più. Da mesi (anni) è caduto un albero e dopo averlo fatto a pezzi, è stato lasciato sul posto in modo che le erbacce possano crescere e i topi trovare una comoda e fresca collocazione sotto al cumulo di rami, sperando che nessuno cada su tale cumulo e si faccia male. Senza citare i cassonetti dell’immondizia più grandi, presso i quali vengono lasciati materassi, lavatrici, carrelli della spesa, abiti usati... Grazie al fatto che in via Asiago e zone limitrofe, non siano state mai installate le telecamere o qualche fototrappola: lavatrici e materassi non si trasportano in bici ma con veicoli sicuramente targati.

Vi ringrazio fin da ora per quanto potrete fare per aiutarci e vi auguro buon lavoro.

Franco Leonardi