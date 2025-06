Modena, ecco come è ridotto il marciapiedi in via Alassio

Spettabile Redazione,

vi inoltro alcune foto in cui si evidenzia lo stato dell'unico marciapiede che, in via Alassio a Modena, collega il plesso scolastico delle Rodari con il comparto denominato Le Torri.



Posso capire la cronica carenza di fondi, ma credo che, in questi casi, occorra fare uno sforzo per mettere in sicurezza questi contesti, evitando il solito rammendo con qualche badilata di asfalto posticcio ma con un intervento in grado di ripristinare il livello di sicurezza atteso; per chi, come il sottoscritto, deve passare con una carrozzina, ad oggi l'unica soluzione è portarsi in strada e la cosa la ritengo estremamente pericolosa.

Andrea