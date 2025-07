Modena, periferie abbandonate: Albareto, la mia Fortezza Bastiani

Spettabili redazione,

tre milioni di euro per il rilancio del Centro Storico modenese.

Mi sembra giusto, visto che Barbolini, Pighi e Muzzarelli per il Centro Storico modenese non hanno mai speso né una lira né un euro. L'ennesima riprova del senso di sconforto che prova un cittadino di serie B (il sottoscritto) che si sente completamente abbandonato dal Comune di Modena che da trent'anni spende tanto e solo per il Centro Storico.

Cordialmente,

Roberto Malavasi - Fortezza Bastiani (già Albareto)



E' ben comprensibile questa sensazione di vivere la propria Fortezza Bastiani, di attendere vanamente un senso, un Godot che dia significato a una silenziosa resistenza eroica. La promessa di una svolta, di un anno migliore si scontra troppo spesso con una realtà opposta. La retorica con cui chi ha la responsabilità di governare il territorio dipinge meravigliosi sorti per le periferie fa inevitabilmente il paio con l'abbandono alle quali le stesse vengono lasciate all'indomani del voto, questo al di là del successo o meno degli investimenti per l'hub urbano annunciato da piazza Grande. Eppure ogni volta ci si crede, ci si illude, con lo stesso entusiasmo col quale il Venditore di almanacchi promette a Leopardi, e con lui ad ogni passeggero di turno, un anno migliore.Giuseppe Leonelli