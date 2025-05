Modena, ritiro rifiuti ingombranti: Hera dà appuntamento ma non passa

Buona sera,

domenica ho smontato un mobile e lunedì 19 maggio ho telefonato a Hera per il ritiro di rifiuti ingombranti a Modena. La telefonista gentile mi dice di esporlo per il ritiro del 21 maggio, mercoledì.

Sto ancora aspettando che passino, nonostante diverse telefonate di sollecitazione. Continuano a dirmi di tenerlo esposto, sebbene loro, di Hera, non passeranno dopo le 18; ma io sono su suolo pubblico e su marciapiede antistante la strada.

Io pago la Tari e non posso ritardare il pagamento, pena la mora. Perché Hera dovrebbe fare diversamente?

Non è Hera che ci suggerisce di non abbandonare rifiuti e di chiamare in caso di rifiuti ingombranti?

Molto delusa da Hera, come al solito.

Paola