Piumazzo: in attesa da mesi delle luci votive

I cittadini di Piumazzo aspettano da mesi che venga ripristinata la luce delle lampade votive nel loro piccolo cimitero. Nonostante i diversi appelli presentati alla amministrazione di Castelfranco una trentina di tombe permangono al buio. I cittadini sono sconsolati, oltre a non riuscire ad essere soddisfatti nella loro richiesta, si sentono presi in giro da una amministrazione assente, che continua a propinare scuse invece di trovare soluzioni appropriate. Una amministrazione che continua a negare loro il diritto di poter avere una luce sulla tomba dei loro cari e soprattutto il diritto di avere informazioni certe e precise. Pochi giorni fa si è appreso da una telefonata intercorsa tra l’ufficio preposto alla manutenzione del cimitero e una residente della frazione, che il problema è di difficile soluzione, perché l’impianto elettrico è datato e molti fili non sono più a norma, quindi il guasto risulta esteso e di grossa portata.Quindi dalle parole pubblicate sui giornali circa un mese fa “stiamo già intervenendo” sono passati a quelle di pochi giorni fa “il guasto è di grossa portata e di difficile soluzione”. Ci si chiede come mai risulti così complicato fare un impianto elettrico con canaline esterne per dare luce alle trenta tombe disposte in un’unica parte del cimitero.I cittadini chiedono più rispetto e più attenzione alla manutenzione delle tombe dei loro famigliari. La quota di quindici euro all’anno viene pagata in un’unica soluzione a ottobre, ma nonostante i pagamenti le lampade rimangono spente. Non è una mera questione economica, di richieste di rimborso, ma piuttosto una questione morale di impegno a mantenere in uno stato di buon decoro un luogo dove tanti piangono e ricordano i loro defunti. Il rispetto verso i cittadini lo si dimostra anche nel rispetto delle sepolture dei loro cari, verso il luogo di sepoltura su cui in tanti si recano nel ricordo di una vita passata.