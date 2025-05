Sfalci dimenticati, graffiti e sterpaglie: quanto degrado a Modena

Caro direttore, più giro per Modena e più mi rendo conto che tra marciapiedi sconnessi, sterpaglie che invadono gli spartitraffico, graffiti un tempo assenti, criminalità, gestione risibile dell'immondizia, la città ha deciso di competere con Roma. È preferibile mille volte gareggiare con la capitale in termini culturali, eppure, nonostante il disastro annunciato, il cittadino medio, ormai privo di senso critico, continua a premiare l'incompetenza 'O tempora o mores', avrebbe detto il buon Cicerone... Caterina Di Stasi

