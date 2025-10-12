Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Sicurezza a Modena? Legati alla speranza che non accada nulla...

Sicurezza a Modena? Legati alla speranza che non accada nulla...

Adesso Modena è allo sfascio, il tracollo è continuo e inarrestabile

2 minuti di lettura
Spazio ADV dedicata a Acof onoranze funebri
Buonasera direttore,
sono un residente del centro storico che per sfortuna di chi amministra questa disgraziata città, viaggia per motivi di lavoro in Europa e ha possibilità di vedere quello che accade altrove.
Germania e Francia che in questo momento non passano un gran periodo, da almeno 25 anni, hanno i centri dove c'è la movida militarizzati, cioè ad ogni incrocio vi è un blindato della polizia in tenuta anti sommossa pronto ad intervenire, idem in Spagna, Austria per non parlare dei paesi dell'est Europa, Polonia, Ungheria...
 

Sono a leggere dell'ennesima rissa in centro, dove l'intervento delle forze dell'ordine arriva in ritardo non trovando i colpevoli, in quanto il presidio del territorio nella nostra città è delegato alla fortuna che non accada nulla.
 

Da cittadino modenese da generazioni mi chiedo di chi sia la colpa di tutto ciò, dello schifo con cui dobbiamo convivere quotidianamente e qui non mi sento più di incolpare chi ci amministra, perché basta guardarli in faccia per capire che nessuna persona normale gli darebbe da fare neppure la lista della spesa, ma i modenesi, coloro che consegnano ad ogni elezione la città in mano a inetti che negli ultimi 30 anni hanno devastato questa povera e disgraziata città.
Costoro che
Spazio ADV dedicata a Paolo Ventura
si chiudono in casa per non vedere, per poi venire in centro il sabato mattina dalle 10 alle 15 e dire: 'Ve sle bela Modna is lamiten ed la sicureza...'
Persone che credono che due psicologici di una coop possono parlare e spiegare alle gang di stranieri come si vive... che gli street tutor possano essere un deterrente, persone che hanno creduto alla parola integrazione che invece non dovrebbe esistere nel vocabolario.
Adesso Modena è allo sfascio, il tracollo è continuo e inarrestabile, vediamo fino a quando questa gente continuerà a mettere ad amministratore la nostra città personaggi incapaci di fare una 'o' con un bicchiere.
Stefano Gatti
Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Cittadella Vis Modena, ancora una sconfitta: col Pro Sesto finisce 2 a 0

Cittadella Vis Modena, ancora una sconfitta: col Pro Sesto finisce 2 a 0

Scontro tra tre auto in tangenziale, 4 giovani feriti, grave una ragazza

Scontro tra tre auto in tangenziale, 4 giovani feriti, grave una ragazza

'Sanità Modena, la situazione è grave: Ctss assente'

'Sanità Modena, la situazione è grave: Ctss assente'

Oncologo Massimo Federico assolto: 'La verità finalmente ristabilita'

Oncologo Massimo Federico assolto: 'La verità finalmente ristabilita'

Modena, il ministro Crosetto a Modena: 'Si è riaccesa speranza di Pace'

Modena, il ministro Crosetto a Modena: 'Si è riaccesa speranza di Pace'

Modena, patto Fdi-Pd su agenzia unica per la comunicazione: dopo inchiesta La Pressa l'accordo è saltato

Modena, patto Fdi-Pd su agenzia unica per la comunicazione: dopo inchiesta La Pressa l'accordo è saltato

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli più Letti Parco Resistenza a Modena, alberi appena messi a dimora dai volontari 'fatti fuori' per piantare i 'bimbalberi'

Parco Resistenza a Modena, alberi appena messi a dimora dai volontari 'fatti fuori' per piantare i 'bimbalberi'

Rifiuti Modena, multata per una leggerezza mentre in città regna il degrado

Rifiuti Modena, multata per una leggerezza mentre in città regna il degrado

Modena, il green senza logica: in via Araldi si tagliano alberi per dar spazio a pergolati fotovoltaici

Modena, il green senza logica: in via Araldi si tagliano alberi per dar spazio a pergolati fotovoltaici

Modena, il verde dove non ti aspetti... Macchè degrado è antropologia visiva

Modena, il verde dove non ti aspetti... Macchè degrado è antropologia visiva

Spazio ADV dedicata a CITTADELLA VIS MODENA
Articoli Recenti Allarme sicurezza a Modena, sbagliato il silenzio del sindaco

Allarme sicurezza a Modena, sbagliato il silenzio del sindaco

Una protesta che celebra il massacro del 7 ottobre secondo voi è pacifica?

Una protesta che celebra il massacro del 7 ottobre secondo voi è pacifica?

Mezzi agricoli in tangenziale: la Polizia Locale controlla?

Mezzi agricoli in tangenziale: la Polizia Locale controlla?

Omicidio via Roncaglia, la ruota panoramica è ancora la soluzione?

Omicidio via Roncaglia, la ruota panoramica è ancora la soluzione?