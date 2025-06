Sicurezza, Muzzarelli passa dagli 'smandupprati' alle accuse al centrodestra: gli effetti del caldo

Buongiorno direttore,

questo caldo che attanaglia la città deve aver dato alla testa a più di una persona e fra queste c'è sicuramente l'ex sindaco di Modena Muzzarelli.

Leggendo le sue allucinanti parole relativamente al gravissimo fatto di Vignola, comprendendo la lotta idealistica e politica, ma mi chiedo con che dignità Lui che ha per 10 anni negato il problema sicurezza, possa pronunciarsi.

I 4 smandruppati, le percezioni di insicurezza che per i 10 anni del suo mandato sono state il leitmotiv, ora sono sparite per lasciar spazio a scomposti attacchi al governo che avrà pure le sue colpe, ma non è responsabile dello sfacelo di Modena e dei paesi della provincia, amministrati in monocolore da 80 anni.

Regaliamogli un ombrellino parasole o speriamo si ritiri presto nel suo feudo fananese al fresco che oramai di queste sparate noi vittime di questa classe dirigente non ne possiamo più.

Stefano Gatti