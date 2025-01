Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Dal 1308 Avignone era sede del papato, che era diventato una dipendenza del regno di Francia. La cosiddetta cattività avignonese, non voluta da molti cristiani del tempo, vide una lunga serie di Papa francesi. Gregorio Xl fu l'ultimo dei Papi di Avignone, poiché, il 17 gennaio 1377, dietro le preghiere di Caterina da Siena riportò a Roma la sede papale.Morto Urbano V, nel 1370, Gregorio XI venne eletto suo successore con voto unanime. Caterina da Siena, negli ultimi anni della sua vita criticò regnanti, re, imperatori, e papi: la Santa voleva cambiare il mondo e ci riuscì.Stimolato dalle Parole di Caterina, Gregorio XI si convinse della necessità che il Papa dovesse risiedere a Roma. La Santa Monaca si mise in viaggio nella primavera del 1373 e giunse ad Avignone.Fu ricevuta dal Pontefice, il quale si convinse definitivamente di riportare la Sede Apostolica a Roma. Il 13 settembre Gregorio XI lasciò Avignone e fece poi il suo ingresso ufficiale a Roma il 17 gennaio 1377. Gregorio morì pochi mesi dopo e i suoi resti riposano in un pregevole monumento sepolcrale nella Basilica di Santa Francesca Romana.