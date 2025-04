Il 21 aprile del 753 a.C. Romolo fonda Roma

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





Oggi 21 aprile, si festeggia il natale di Roma, una data molto importante per la città. Secondo la leggenda, il 21 aprile del 753 a.C. Roma fu fondata da Romolo. Romolo e Remo erano due gemelli salvati da una lupa che ottennero poi dal nonno Numitore di fondare una nuova città. Romolo voleva chiamarla Roma e costruirla sul Palatino, mentre Remo voleva chiamarla Remoda e fondata sull'Aventino. Tra i due fratelli scoppiò un litigio e alla fine Remo morì. Così Romolo potè fondare la sua nuova città e prendere il potere su di sé, diventando il primo dei 7 Re di Roma.

La data della fondazione di Roma si è ottenuta dai calcoli astrologici del matematico e filosofo del primo secolo a.C. Lucio Tarenzio Firmano. Dal 753 a.

C.

in poi si contavano gli anni e veniva scandita la cronologia romana prima dell'adozione del calendario gregoriano, a partire dal quale gli anni vengono tradizionalmente numerati a partire dalla nascita di Cristo.'Romolo gettò le fondamenta delle mura nell'undicesimo giorno precedente le calende di maggio tra la prima e seconda ora'. L'orario preciso dell'evento permetteva agli esperti di fare l'oroscopo della città: Giove nei Pesci, Venere, Marte e Mercurio nello scorpione, Sole nel Toro, Luna nella Bilancia. La data del 753 a.C. coincideva anche con quella della festa pastorale di primavera, che serviva a propiziare la fertilità del bestiame. Quello era un giorno adatto per l'inizio di una nuova città fondata e abitata essenzialmente da pastori. Celebre era il rito dell'aratura di un solco per costruire il perimetro della città e il tracciato delle future mura. L'aratura del solco costituiva il punto di partenza di ogni nuovo insediamento e le mura rappresentavano la città stessa.