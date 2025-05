La Giornata Mondiale del Calcio: 4 maggio

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





Il 4 maggio si celebra la Giornata Mondiale del Calcio. Tale giornata è stata istituita dalla FIFA in memoria della tragedia di Superga, in cui persero la vita i calciatori del grande Torino. Questa tragedia ha scosso il mondo del calcio e ha lasciato un vuoto nel cuore di milioni di tifosi. La Giornata Mondiale del Calcio ci ricorda che questo sport va oltre il campo di gioco e ha il potere di unire le persone e superare le barriere culturali e linguistiche.

Il Calcio promuove i valori positivi, come il fair play, la solidarietà, l'inclusione e il rispetto. È anche uno sport che può trasmettere importanti lezioni di vita, come il lavoro di squadra, la determinazione e la perseveranza. La Giornata Mondiale del Calcio si propone di promuovere la consapevolezza e l'importanza del gioco come strumento per lo sviluppo sociale: combatte la discriminazione, favorisce l'integrazione e migliora la vita delle persone, specialmente dei giovani.

La FIFA lavora con organizzazioni internazionali per utilizzare il potere del calcio anche per scopi umanitari e sociali. Infine la Giornata Mondiale del Calcio mira a coinvolgere attivamente i tifosi; attraverso eventi, iniziative e campagne speciali cerca di coinvolgere e diffondere messaggi di unità, passione e divertimento.