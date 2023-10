Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Il primo a trovare una pepita d'oro fu un falegname presso la località Coloma. I pochi abitanti della zona iniziarono subito la ricerca del metallo prezioso. Nel 1849 a giunsero anche cercatori da tutto il Paese; erano i pionieri che 'conquistarono' il Far-West. Specialmente dalla parte orientale della California, il viaggio dei pionieri durava mesi ed era rischioso: mancava la ferrovia e bisognava organizzare carovane di carri per raggiungere i giacimenti.La notizia della presenza dell'oro si diffuse poi in tutto il mondo, altri arrivarono appositamente dall'Europa, dal Sudamerica e dalla Cina; ciò creò anche tensioni etniche.La California era priva di leggi e i pionieri dovevano organizzarsi da soli per assegnare dei lotti di terra dei quali ciascuno aveva diritto di cercare oro. Solo poche persone fecero realmente fortuna. Le tecniche di estrazione erano rudimentali; si setacciavano i fondali dei fiumi e ruscelli per cercare l'oro alluvionale.Solo con il passare degli anni si affermarono tecniche più produttive e furono scavate vere e proprie miniere. La corsa all'oro terminò negli anni 1853-1855; a conti fatti, i più fortunati non furono i cercatori, ma coloro che offrirono servizi ai nuovi arrivati.