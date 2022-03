Modena, Comitato chiede giustizia a due anni dalla rivolta in carcere

L’otto marzo del 2020 un’ondata di proteste e di rivolte ha attraversato le carceri italiane, provocata dalla paura dei contagi di Covid-19 e dalle misure che per decreto appesantivano le condizioni di prigionia, come il blocco dei colloqui con i familiari, del lavoro esterno, delle attività scolastiche e formative. Le proteste e le rivolte hanno portato alla morte di 13 detenuti , a Bologna, a Rieti e soprattutto al Sant’Anna di Modena.L’inchiesta è stata archiviata, ma il Comitato Verità e Giustizia per la strage del Sant'Anna continua ad accendere i riflettori su quanto accaduto e per il secondo anniversario della strage propone due giorni di mostre, concerti, performace, dibattiti.Ecco gli appuntamentiVenerdì 11 marzo:18.00: assemblea pubblica e presentazione del secondo volume del dossier20.30: proiezione di 'Anatomia di una rivolta', documentario di RaiNews24 di Maria Elena Scandaliato e Giulia Bondi presso Spazio Nuovo Viale IV Novembre, 40/b, 41123 Modena.22.00: Banda Popolare dell'Emilia Rossa/Giorgio Canali/Dandy Bestia in concerto presso Vibra Club Viale IV Novembre, 40/a, 41123 Modena. Ingresso con tessera Arci e Green PassSabato 12 marzo:16.00: piazzale San Giorgio - Performance di danza contemporanea a cura di Rylab - Laboratorio Sperimentale di Danza Contemporanea diretto dalla danzatrice professionista Eleonora Di Vita, mostra itinerante a cura di Antigone17.00: largo Sant'Eufemia - Reading poetico cura del collettivo Modena City Rimers18.00: piazzetta Pomposa - Microfono aperto e birra per i detenuti presso Juta StereobarL'incasso del concerto dell'11 e dell'aperitvo del 12 sará impiegato per riportare la salma di Hafed Chouchane in Tunisia.