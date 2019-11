Arzignano-Carpi, sfida che non promette molti gol

Si gioca allo Stadio Romeo Menti di Vicenza la gara della 14esima giornata di Lega Pro tra l'Arzignano Valchiampo e il Carpi, squadre che occupano rispettivamente la 18esima e la quinta posizione in classifica e sono distanziate tra loro di 12 punti. I padroni di casa allenati da Alberto Colombo sono tra le squadre che finora hanno segnato meno nel Girone B di Lega Pro e con appena 8 reti segnate sono al pari del Fano il peggior attacco del torneo. Statistica che salta subito all'occhio e che, come confermano anche i pronostici di Sporty Trader, fa propendere gli scommettitori verso l'Under 2.5 in vista di questa delicata sfida.

Il grifone è reduce dal successo in trasferta sul campo del già citato Fano per 0-2 con reti di Vincenzo Ferrara e Daniele Rocco. Risultato che ha confermato la statistica di cui sopra: sono infatti 5 gli Under 2.5 registrati nelle ultime 7 partite di campionato con l'Arzignano Valchiampo in campo. A rafforzare questa “opzione” anche il fatto che la squadra giallo-celeste abbia fatto registrare 5 Under 2.5 nelle prime 6 gare della stagione giocate davanti al pubblico amico del Romeo Menti. E a proposito di pubblico, la società nella settimana che precede la partita ha chiamato a raccolta i propri tifosi e in particolare quelli più giovani offrendo ai tesserati del settore giovanile e a quelli delle società affiliate condizioni agevolate per assistere alla gara. Un ulteriore sforzo per incoraggiare la squadra che non è ancora riuscita a vincere una gara tra le mura amiche in campionato e nei precedenti stagionali ha conquistato appena 2 pareggi a fronte di 4 sconfitte. Per trovare l'ultimo successo bisogna tornare al 14 agosto scorso quando in Coppa Italia si Serie C finì 2-1 contro il Modena.

Anche il Carpi di Giancarlo Riolfo si presenta a questo appuntamento forte di una vittoria, quella conquistata nell'ultimo impegno interno contro il Ravenna per 4-1. Nell'occasione ad andare a segno per i biancorossi furono Tommaso Biasci con una doppietta e Stefano Rossoni e Michele Vano. Attualmente in piena corsa playoff, il Carpi ha un distacco di 6 punti dalla capolista Padova e un rendimento non molto esaltante in trasferta, basti pensare che nelle ultime 5 partite fuori casa sono arrivate 4 sconfitte e la sola vittoria per 1-2 sul Gubbio. Le difese delle due squadre viaggiano allo stesso ritmo e in 13 turni hanno incassato 14 gol a testa. Il Carpi ha preso gol nelle ultime 4 partite disputate tra casa e trasferta ma è stato capace di andare in gol per primo in 6 delle ultime 8.

Chiudiamo con i Parziali/Finali delle due squadre: quelli che si sono ripetuti di più sono il vantaggio alla fine del primo tempo e la vittoria finale del Carpi e lo svantaggio alla fine dei primi 45 minuti e la sconfitta finale dell'Arzignano, entrambi per 4 volte in questa stagione.