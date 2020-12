Daniele Sitta: 'Capodanno Modena in tv per 120mila euro? Senza senso'

'La Fondazione è un privato ma controllato dal Comune. Sono contento che la gente lavori ma con 120.000 euro se ne facevano lavorare molti di più. Quella sera saremo inondati da mille spettacoli televisivi e non c'era nessuna necessità di aggiungerne un altro - afferma Daniele Sitta -. E con 120.000 euro quanti artisti modenesi avremmo potuto far suonare, casomai al Michelangelo, per non farlo morire'.

Stanziare 120mila euro di soldi pubblici ( qui l'articolo ) per lo spettacolo di Capodanno a Modena, visibile solo in tv, sulla emittente Trc? 'Una cosa senza senso'.A pensarla in questo modo non è un membro dell'opposizione, ma è l'exche sui social boccia senza appello la scelta del Comune di Modena di assegnare direttamente a Studio's il Capodanno 2020 con una delibera di pochi giorni fa. Centomila euro sono messi sul piatto dalla Fondazione e 20mila dal Comune, ma parliamo sempre di soldi nelle disponibilità della amministrazione. scorso anno la gestione dell'evento - in quel caso con veri eventi pubblici peraltro - venne affidata sempre a Studio's per 70mila euro. Quasi la metà del denaro investito oggi.