La meraviglia dell'organo a canne con assessore Baracchi alle Calvino

Si è tenuta oggi alla scuola secondaria di primo grado “Calvino” di Modena, la presentazione del video didattico “La meravigliosa macchina-l’organo a canne” realizzato dall’Associazione gli Amici dell’Organo “J.S.Bach” di Modena. Sono intervenute l’assessore all’istruzione del comune di Modena, Grazia Baracchi e la dirigente dell' IC2 Modena, Antonella Stellato.A guidare i ragazzi in questo viaggio è stato il professor Stefano Manfredini, titolare della cattedra di musica presso la stessa scuola, e uno degli ideatori del video. Manfredini, organista titolare dell’organo Monumentale “Tamburini” della Chiesa di San Giovanni in Bosco a Bologna, ha raccontato agli alunni che seguivano da remoto, con un linguaggio semplice ma di grande esperienza, la complessità dell’organo a canne e la sua struttura.Inoltre si è soffermato sulla passione per la musica organistica e su quanto impegno richieda la strada artistica. Manfredini è da tempo impegnato con l’Associazione gli Amici dell’Organo “J.S.Bach”, di cui è vicepresidente, alla divulgazione della musica organistica nonché alla valorizzazione del patrimonio organistico. Nel video “La meravigliosa macchina-l’organo a canne” infatti sono raccontati due degli organi più importanti dell’Emilia Romagna, l’organo monumentale dell'Abbazia di San Pietro a Modena e l’organo Monumentale “Tamburini” a Bologna.Il video è realizzato con il contributo della Regione Emilia Romagna, la Fondazione di Modena e il Comune di Modena. Per le scuole che volessero il video in visione, basta contattare l’Associazione gli Amici dell’Organo “J.S.Bach” di Modena. Presentatore dell’evento, Filippo Aldini, alunno di terza media. Nei prossimi giorni, quindi, il video sarà proiettato nelle classi della scuola “Calvino”. L’evento di presentazione sarà disponibile sul sito dell’IC2 Modena.