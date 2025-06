Leopardi si racconta a mia figlia: giovedì alla Ubik la presentazione del libro di Annese

Giovedì pomeriggio alle 18.30 alla libreria Ubik in via dei Tintori a Modena, il giornalista modenese Gianpaolo Annese presenterà il suo libro 'Attraverso la siepe, Giacomo Leopardi si racconta a mia figlia' insieme al giornalista Eugenio Tangerini. Un'occasione per soffermarsi sull'attualità del pensiero di uno dei più grandi scrittori, filosofi e pensatori italiani. Per riscoprirne l'originalità e per accettarne - senza compromessi o filtri edulcorati - il pessimismo ancorato all''apparir del vero' e alla consapevolezza che 'che il piacere è sempre o passato o futuro e mai presente'. Eterna illusione che consente di scommettere, come il Venditore di Almanacchi, su un domani migliore. Sapendo di perdere.