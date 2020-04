Gara Unieco, sindaco di Carpi si dimette da presidente Patto sindacato

E' finito ieri con le dimissioni del sindaco di Carpida presidente del patto di sindacato di Aimag il lungo ed estenuante braccio di ferro sulla partecipazione della gara per l'acquisizione di Unieco Ambiente con Bellelli, ricordiamo, unico a osteggiare tale partecipazione.'Il sindaco di Carpi Bellelli si dimette da presidente del Patto di sindacato di Aimag, sfiduciato, di fatto, dai sindaci della Bassa - commenta-. Il risultato di un percorso, quello del nostro primo cittadino, isolato dal resto dei Comuni, che avrebbe invece dovuto guidare come comune “capofila” di Aimag. Criticato dagli amministratori della Bassa, anche di sinistra, che non si riconoscono più nel sistema dì “centralismo democratico” dei vertici regionali del Pd. Infatti nello stesso Pd, c’è già chi ha votato da tempo a favore dell’operazione che lui ostacola con forza, per non rovinare i futuribili piani di Hera che vorrebbe poggiare i propri tentacoli su tutta la provincia. Questa storia ora non sia vista come una disputa tra partiti'.'Questa è una battaglia sì politica ma al centro vi è la difesa del nostro territorio, che Bellelli ha scelto di abbandonare invece che difendere - chiude la Arletti - dimenticando che lui è sindaco di Carpi perché é stato eletto dai carpigiani non perché nominato da Baruffi o Bonaccini'.