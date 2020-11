Covid a Modena, dati pessimi: servono restrizioni. Ma nessuno lo dice

Da giorni ormai Modena detiene il triste primato del più alto numero di contagi da Covid in Emilia Romagna e anche oggi si conferma il trend ( qui l'articolo ) con 8 decessi e 599 casi. Una situazione analizzata pure dal partito di maggioranza Articolo Uno in una dettagliata analisi sui numeri delle ultime due settimane . La fotografia degli ospedali è allarmante, lo dicono le cifre snoccialate ieri dal direttore generale dell'Ausl, Brambilla. Restiamo a Modena città: tra Baggiovara e Policlinico sono presenti 273 posti di degenza ordinaria e 64 tra intensiva e semintensiva dedicati al Covid. Ebbene, oggi in soli questi due ospedali sono ricoverati 284 pazienti in tutto (41 dei quali in terapia intensiva), il che significa che i posti liberi sono solo 53.Questo il quadro. Numeri che parlano da soli e che dovrebbero zittire ogni tipo di analisi minimalista o peggio ancora negazionista. Ecco allora che, di fronte a una simile realtà, sorprende come nessun amministratore modenese, a partire dal sindacoe dal presidente della Regionepassando per i sindaci dei principali Comuni, abbia parlato esplicitamente della necessità di aumentare le restrizioni per la nostra provincia.Antipopolare affermarlo, certo non si attirano consensi, ma la politica e l'onere dell'amministrare in situazioni di emergenza impongono scelte difficili. E' vero, Muzzarelli ha bocciato a priori la pacifica e legittima manifestazione dei ristoratori di poche settimane fa contro il Dpcm (che peraltro era assolutamente legittima e nulla aveva di pericoloso), ma per il resto si è sempre dimostrato contrario a giri di vite e limitazioni ulteriori. Stesso dicasi di Bonaccini che non si è mai addentrato nella specificità delle singole province limitandosi sinora e difendere la zona gialla regionale nel suo complesso ( qui l'articolo ).La spiegazione di questo silenzio e di questa volontà di non sottolineare l'emergenza che si sta vivendo in provincia di Modena è chiara e comprensibile: non alimentare la paura dei cittadini per nuove restrizioni, non evocare zone rosse che ovviamente non attirano applausi.Ma questo non è tempo degli applausi. In attesa di una presa di coscienza collettiva, occorre che chi amministra si sobbarchi il peso di andare controcorrente e dire (ma soprattutto fare) cose antipopolari. A Modena servono restrizioni che consentano di raffreddare l'emergenza. E' evidente quanto doloroso dirlo.