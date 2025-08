Aimag ceduta a Hera, l'esempio di Fdi a Cavezzo: così i meloniani a Mirandola approvavano la svendita

Il voto del Consiglio comunale di Cavezzo, guidato da una maggioranza di centrodestra col sindaco Stefano Venturini di Fdi, è stato un detonatore nell'uniforme magma politico che sinora ha fatto da sfondo alla cessione del controllo esclusivo di Aimag ad Hera. Cavezzo è il primo Comune socio di Aimag a dire no alla svendita e le parole del sindaco Venturini risuonano tanto più forti quanto più paragonate a quelle del collega di partito di Mirandola, Gianni Righetti. Nel video sopra Righetti spiega nel Consiglio comunale di Mirandola del 14 luglio scorso, il sì al piano di cessione affermando che 'allo stato attuale questa è la condizione migliore' aggiungendo che 'il voto in Consiglio potrebbe non contare nulla'.