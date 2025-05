Carpi, Fdi abbandona l'aula in dissenso con Forza Italia: 'Atto irresponsabile'

'I consiglieri di Fratelli d’Italia abbandonano l’aula del Consiglio comunale di Carpi prima del termine della seduta: atto irresponsabile e irrispettoso del confronto democratico'. Così il gruppo consigliare Pd interviene su quanto accaduto ieri in Consiglio comunale a Carpi, come riportato da La Pressa.

'Ieri sera, giovedì 22 maggio, durante il Consiglio Comunale di Carpi, i consiglieri di Fratelli d’Italia hanno tenuto un comportamento irresponsabile e irrispettoso del confronto democratico, abbandonando l’aula prima del termine della seduta. La seduta del Consiglio di ieri sera si è prolungata per ragioni concordate collegialmente, infatti - invece di iniziare alle ore 19,30 - è iniziata alle 20 perché in quella mezz’ora si era concordato di fare una capigruppo. Per questo motivo il Presidente del Consiglio aveva proposto di recuperare quel ritardo, prolungando la trattazione dei punti all’ordine del giorno, 'sforando' il termine che di prassi è fissato alle 22.30, per consentire al consigliere Michele De Rosa di esporre la mozione di Forza Italia. Nonostante il favore del proponente che alle ore 22,20 ha iniziato la sua esposizione, i consiglieri di Fratelli d’Italia hanno abbandonato l’aula, lamentandosi dell’orario e del proseguimento della trattazione - afferma il Pd -. Un comportamento che lede la discussione e il confronto in Consiglio Comunale, che invece sono l’essenza della democrazia. C’è chi rispetta le istituzioni e chi invece fa appelli per rispettarle, ma poi “o si fa come dico io o niente”. Si tratta di una questione di responsabilità davanti ai cittadini che si rappresentano'.