Il sindaco di Carpi Riccardo Righi ha incontrato nella mattinata di oggi, martedì 2 settembre, Estefani Yan, la vincitrice del concorso nazionale Miss Grand Prix che nei giorni scorsi, dopo la sua vittoria, è stata colpita da insulti razzisti.
'Ho voluto portarle personalmente la mia solidarietà e quella dell’amministrazione' - dichiara Righi che è andato a trovare Yan nel negozio dove lei lavora: 'Gli insulti razzisti che Estefani Yan ha subito sono un fatto gravissimo e vergognoso. Non si tratta di semplici commenti ma di un attacco alla dignità della persona e ai valori stessi della nostra comunità, nessuno infatti deve essere colpito per le sue origini e il colore della pelle. Estefani vive a Carpi da anni, lavora qui e qui ha costruito relazioni e affetti. Carpi è la sua città, lei stessa la sente come casa sua e nella competizione l’ha rappresentata con orgoglio. Gli insulti razzisti non rappresentano Carpi e la nostra comunità, che riconosce il talento e l’impegno e che si stringe intorno a chi contribuisce con il proprio lavoro e passione alla vita collettiva. A chi pensa di diffondere odio e divisione, la comunità carpigiana risponde con unità e fermezza. Il razzismo non può avere cittadinanza nella nostra città'.
Carpi, il sindaco Riccardo Righi ha incontrato Estefani Yan
Nella mattina di oggi nel centro estetico dove lavora la vincitrice di Miss Grand Prix: 'Le ho portato la mia vicinanza'
