Carpi, il sindaco Riccardo Righi ha incontrato Estefani Yan

Nella mattina di oggi nel centro estetico dove lavora la vincitrice di Miss Grand Prix: 'Le ho portato la mia vicinanza'

Il sindaco di Carpi Riccardo Righi ha incontrato nella mattinata di oggi, martedì 2 settembre, Estefani Yan, la vincitrice del concorso nazionale Miss Grand Prix che nei giorni scorsi, dopo la sua vittoria, è stata colpita da insulti razzisti.
'Ho voluto portarle personalmente la mia solidarietà e quella dell’amministrazione' - dichiara Righi che è andato a trovare Yan nel negozio dove lei lavora: 'Gli insulti razzisti che Estefani Yan ha subito sono un fatto gravissimo e vergognoso. Non si tratta di semplici commenti ma di un attacco alla dignità della persona e ai valori stessi della nostra comunità, nessuno infatti deve essere colpito per le sue origini e il colore della pelle. Estefani vive a Carpi da anni, lavora qui e qui ha costruito relazioni e affetti. Carpi è la sua città, lei stessa la sente come casa sua e nella competizione l’ha rappresentata con orgoglio. Gli insulti razzisti non rappresentano Carpi e la nostra comunità, che riconosce il talento e l’impegno e che si stringe intorno a chi contribuisce con il proprio lavoro e passione alla vita collettiva. A chi pensa di diffondere odio e divisione, la comunità carpigiana risponde con unità e fermezza. Il razzismo non può avere cittadinanza nella nostra città'.

