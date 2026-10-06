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Carpi, il sindaco Righi perde pezzi e aumenta il dissenso: Giliola Pivetti lascia Carpi a colori

Carpi, il sindaco Righi perde pezzi e aumenta il dissenso: Giliola Pivetti lascia Carpi a colori

Resta ora il punto di domanda sulle scelte future di Giorgio Verrini, entrato da poco in Consiglio comunale per Carpi a colori e da sempre vicino alla Pivetti

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La storica esponente della lista Carpi a colori, la lista civica del sindaco RIccardo Righi, Giliola Pivetti, ha abbandonato ufficialmente la lista. Netta la spaccatura col primo cittadino, iniziata col caso Aimag (la Pivetti è la referente del Comitato Aimag per il territorio) e culminata nella promozione in Fondazione di Alice Degl'Innocenti, sempre della lista Carpi a colori.

Resta ora il punto di domanda sulle scelte future di Giorgio Verrini, entrato da poco in Consiglio comunale per Carpi a colori e da sempre vicino alla Pivetti.

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