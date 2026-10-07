Posa fibra ottica, troppi disagi: il sindaco di Sassuolo sospende le autorizzazioni

“In questo modo non è più possibile proseguire: le autorizzazioni agli scavi ed alla posa della fibra ottica a Sassuolo sono ufficialmente sospese”. Con queste parole il Sindaco di Sassuolo Matteo Mesini e l’Assessore ai Lavori Pubblici Maria Raffaella Pennacchia annunciano il blocco dei cantieri in tutto il territorio comunale. Una decisione drastica, arrivata al termine di mesi di tentativi di mediazione e rimasta ormai l'unica strada percorribile di fronte alle continue criticità riscontrate in città, come questa mattina in via Montanara.

Dal mese di luglio a oggi si sono tenuti ben tre incontri formali, ai quali hanno partecipato i responsabili di tutte le società coinvolte. Per agevolare le operazioni e prevenire blocchi alla circolazione, l'amministrazione comunale aveva messo a disposizione due tecnici dedicati alla viabilità, con il compito di programmare i lavori e gestire con programmazione settimanale i lavori, dando prescrizioni puntuali su tempi e modalità di lavoro per gestire le interferenze con le strade principali. Nonostante la massima disponibilità offerta, le prescrizioni stabilite dal Comune sono state disattese, provocando continui blocchi del traffico e gravi disagi ai cittadini.

