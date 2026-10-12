Sassuolo, monopattini elettrici: 109 sanzioni in poco più di quattro mesi

109 sanzioni in poco più di quattro mesi: proseguono i controlli della Polizia Locale di Sassuolo sul corretto utilizzo dei monopattini elettrici, alla luce delle nuove disposizioni del Codice della Strada che prevedono, tra gli altri, l’obbligo del casco protettivo, del contrassegno identificativo e della copertura assicurativa.

'Abbiamo messo in campo un piano di controlli mirati sull’utilizzo dei monopattini elettrici, con l’obiettivo di garantire il rispetto delle nuove disposizioni e, soprattutto, tutelare la sicurezza di tutti coloro che si muovono sulle nostre strade, a partire dai pedoni e dagli stessi utilizzatori di questi mezzi – dichiara il sindaco di Sassuolo Matteo Mesini – non si tratta solamente di sanzionare i comportamenti scorretti, ma soprattutto di prevenire situazioni di pericolo. Per questo stiamo lavorando per intensificare le verifiche anche sulla velocità effettiva dei monopattini, compresi quelli che risultano formalmente in regola con il Codice della Strada'.





Il bilancio dell’attività svolta dalla Polizia Locale è di 109 sanzioni amministrative elevate fino a oggi. Nel dettaglio, la violazione più frequente riguarda il mancato utilizzo del casco protettivo, con 80 verbali contestati.

A questi si aggiungono 18 sanzioni per l’assenza del contrassegno identificativo e 11 per la mancanza della copertura assicurativa obbligatoria verso terzi, un’infrazione particolarmente grave che comporta il fermo del veicolo e che espone gli altri utenti della strada a rischi significativi in caso di incidente.





'Sono numerose le segnalazioni che riceviamo da cittadini preoccupati per l’eccessiva velocità e per l’utilizzo non sempre corretto dei monopattini sulle strade e negli spazi pubblici della nostra città – conclude il sindaco – è una preoccupazione che condividiamo, soprattutto per la tutela dei pedoni e di chi si muove quotidianamente a Sassuolo. Per questo manterremo alta l’attenzione sul rispetto delle regole e sul corretto utilizzo di questi dispositivi, perché la sicurezza stradale deve essere una priorità per tutti'.