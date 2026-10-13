Nella giornata di ieri, la Polizia ha eseguito una ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena nei confronti di tre uomini, due di 39 anni e uno di 49 per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, estorsione e lesioni aggravate. L'indagine, iniziata a novembre 2024 e terminata a luglio 2025, ha permesso di evidenziare l’esistenza di una intensa e protratta attività di cessione di stupefacenti nei comuni di Sassuolo e Fiorano Modenese. Nello specifico sono state indagate più persone, tra i quali i tre destinatari della misura cautelare, e sequestrati complessivamente 469,62 grammi di cocaina, 1.511,76 grammi di hashish e 1.819,50 grammi di marijuana oltre alla somma in contanti 6.690 euro.
Nel corso delle attività, un uomo aveva sporto querela nei confronti dei tre indagati, i quali, dopo avergli intimato di saldare la somma di denaro relativa a un mancato pagamento di un acquisto di sostanza stupefacente, gli avevano fratturato il setto nasale con prognosi di 30 giorni. Due degli indagati sono in carcere, il terzo, irregolare sul Territorio Nazionale, era stato già rimpatriato nel paese d’origine.
Spaccio a Fiorano e Sassuolo: sequestrati mezzo chilo di cocaina e oltre 3 chili tra haschish e marijuana
Coinvolti tre uomini: avevano rotto il setto nasale a un cliente che non aveva pagato la dose. Due in carcere, uno di loro era già stato rimpatriato
Nella giornata di ieri, la Polizia ha eseguito una ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena nei confronti di tre uomini, due di 39 anni e uno di 49 per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, estorsione e lesioni aggravate. L'indagine, iniziata a novembre 2024 e terminata a luglio 2025, ha permesso di evidenziare l’esistenza di una intensa e protratta attività di cessione di stupefacenti nei comuni di Sassuolo e Fiorano Modenese. Nello specifico sono state indagate più persone, tra i quali i tre destinatari della misura cautelare, e sequestrati complessivamente 469,62 grammi di cocaina, 1.511,76 grammi di hashish e 1.819,50 grammi di marijuana oltre alla somma in contanti 6.690 euro.
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