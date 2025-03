Alcatraz: Auspichiamo chiarezza e avvio dei lavori. Forza Italia da sempre attenta al problema

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Apprendiamo con preoccupazione dell'assenza di un progetto di riqualificazione dell'ex direzionale Manfredini, confermata a mezzo stampa dall'assessore comunale all'urbanistica Carla Ferrari. Auspichiamo che presto tale progetto possa avere una forma, uno sbocco e che non si fermi agli annunci che già in passato erano rimasti nel cassetto'



Così il Consigliere Capogruppo Forza Italia Piergiulio Giacobazzi sul caso dell'annunciato progetto di riqualificazione del Direzionale Manfredini, meglio conosciuto come Alcatraz, oggetto della presentazione nei giorni scorsi in Accademia militare da parte di Modena Life, e dell'articolo pubblicato oggi da La Pressa e dal quale emerge, anche sulla base delle conferme arrivate dall'assessore comunale all'Urbanistica Carla Ferrari, che non esisterebbe nessun progetto di riqualificazione depositato in Comune.



'Da più di dieci anni ormai Forza Italia si occupa costantemente del futuro di questo enorme complesso che può ancora essere una grande opportunità di sviluppo per la città. Ma proprio come tale deve inserirsi in un percorso chiaro e definito lasciando da parte propaganda, annunci a vuoto e garantendo trasparenza' - afferma Giacobazzi. 'Recentemente Fratelli d'Italia aveva risollevato il caso evidenziando le anomalie tra quanto annunciato dall'ex sindaco e i fatti concreti. Oggi, dalla stampa, abbiamo la conferma che questa discrepanza esiste e va colmata.Tutti auspichiamo che la riqualificazione di un comparto così complesso ed ampio, da 40.000 metri quadrati ,possa avere uno sbocco definito e con tempi certi ma allo stesso tempo auspichiamo che ciò possa avvenire nell'assoluta trasparenza' - conclude Giacobazzi