Addio a Marisa Malavasi, anima di Forza Italia nella Bassa

Lutto nella Bassa. E' morta a 81 anni, Marisa Malavasi docente, consigliera comunale e capogruppo di Forza Italia a San Possidonio dal 1999 al 2004, proseguì il proprio impegno istituzionale in Provincia di Modena, dove è stata eletta nel collegio di Finale Emilia e ha ricoperto il ruolo di consigliera provinciale dal 2004 al 2009. Nel 2008 la nomina nel Consiglio di amministrazione dell’Università di Modena e Reggio Emilia, in rappresentanza del Ministero.

'Con profonda tristezza abbiamo appreso della scomparsa di Marisa Malavasi, una donna che ha rappresentato una parte importante della storia di Forza Italia nella Bassa modenese, mettendo le proprie competenze, la propria passione e il proprio entusiasmo al servizio della comunità. Marisa apparteneva a quella generazione di donne e uomini che hanno contribuito a costruire e radicare Forza Italia nei nostri territori, dando voce alle comunità locali e interpretando la politica come autentico impegno civile e servizio - affermano dal Circolo di Forza Italia Concordia–San Possidonio e i colleghi Claudia Severi, Antonio Platis, Francesco Coppi, Enrico Fontana, Mauro Neri e Antonio Tirabassi -. Una passione che non si è mai spenta. Anche negli ultimi anni, infatti, Marisa ha continuato a partecipare con la grinta e la determinazione che l’hanno sempre contraddistinta alla vita del nostro movimento. Ricordiamo con particolare affetto il suo impegno in occasione delle ultime elezioni regionali e, ancora questa primavera, per il referendum sulla giustizia. Una testimonianza di fedeltà ai propri ideali e di attaccamento a Forza Italia, che ha accompagnato fino all’ultimo. Il suo esempio e il suo percorso politico e umano meritano di essere ricordati con profonda riconoscenza e affetto. Al marito Victor, ai figli Alessandro e Carlo e a tutti i familiari rivolgiamo, a nome di tutti gli amici di Forza Italia, le nostre più sincere condoglianze e un affettuoso abbraccio'.