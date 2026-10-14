Addio al Policlinico, anche Gargano boccia Mezzetti: 'No a decisioni calate dall'alto'

'Un progetto che vuole trasformare il sistema sanitario deve fondarsi su principi chiari: efficienza, efficacia, economicità, equilibrio e appropriatezza. Ma l’equilibrio non nasce da decisioni calate dall’alto. Si costruisce attraverso il confronto tra istituzioni, professionisti, territori e cittadini, seguendo un metodo rigoroso, fondato su dati, evidenze scientifiche, analisi e verifiche. Quando interveniamo sulla sanità, non riorganizziamo soltanto edifici, reparti e servizi: incidiamo sulla vita delle persone, sulla loro sicurezza e sulla fiducia nel servizio sanitario pubblico'. Così il sindaco di Castelfranco Gianni Gargano, dopo Muzzarelli, torna a bocciare il piano che porterebbe al superamento del Policlinico annunciato ieri da Mezzetti.
'Per questo cittadini come “zia Maria” e “zio Giuseppe” hanno il diritto di comprendere, discutere e contribuire a definire i cambiamenti. Non possono essere chiamati soltanto ad accettare decisioni già prese. Sia chiaro: ogni proposta può essere discussa, migliorata e trasformata. Ma servono confronto, trasparenza, tempi e modi adeguati nei luoghi opportuni. Condivido e credo nell’obiettivo di ottimizzare l’organizzazione dei due ospedali modenesi, valorizzarne le competenze e rafforzarne l’integrazione. Ma condividere un obiettivo non significa accettare qualsiasi modalità per raggiungerlo - continua Gargano -. Non si possono escludere i territori né ignorare il confronto con amministratori locali, professionisti sanitari e comunità interessate.