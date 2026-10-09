'Modena, via Costellazioni: Comune, Regione e Ausl dicano subito se il palazzo non è a norma con l'antincendio'

'In un edificio nel quale vivono e vengono accolte centinaia di persone, è necessario verificare che ogni singola autorizzazione sia stata rilasciata sulla base dell’effettiva presenza dei requisiti strutturali, impiantistici, organizzativi e di sicurezza previsti. La normativa regionale stabilisce infatti che, per le strutture socio-sanitarie, l’autorizzazione al funzionamento sia rilasciata dal Comune dopo l’istruttoria di una Commissione nominata dal direttore generale dell’Ausl. Anche per le queste strutture l’autorizzazione all’esercizio è rilasciata dal Comune a seguito dell’istruttoria della competente Commissione Ausl'.
'Per questo chiediamo alla Regione e all’Ausl di Modena di dirci quali strutture risultino oggi autorizzate in via delle Costellazioni 170, per quale tipologia di attività, per quanti posti e con quali eventuali prescrizioni, ma non solo.
'Nell’interrogazione chiederò inoltre alla Giunta di chiarire se siano emerse prescrizioni, richieste di adeguamento o criticità, se tutte le autorizzazioni eventualmente rilasciate siano tuttora valide e coerenti con l’effettivo utilizzo dei locali e se, alla luce delle questioni recentemente emerse, non sia opportuno che l’Ausl effettui un nuovo sopralluogo complessivo. Quando nello stesso edificio convivono accoglienza abitativa, richiedenti asilo, famiglie con minori e altre eventuali attività rivolte a persone fragili, le competenze possono essere distribuite fra più enti, ma i controlli e le responsabilità non possono per questo disperdersi. Regione e Ausl dicano con chiarezza quali autorizzazioni esistono, quali verifiche siano state effettuate e se oggi, sotto il profilo sanitario, socio-sanitario, strutturale e della sicurezza, tutto risulti pienamente conforme' - chiude Vignali.