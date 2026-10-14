Addio Policlinico di Modena per un super Baggiovara, Forza Italia: 'A rischio la sanità provinciale'

'Un progetto da centinaia di milioni di euro, destinato a ridisegnare la sanità modenese per i prossimi dieci-dodici anni, viene annunciato attraverso la stampa anziché attraverso un confronto istituzionale. Parliamo di un nuovo grande polo ospedaliero a Baggiovara e della trasformazione del Policlinico di via del Pozzo in un ospedale cittadino a bassa e media complessità. Secondo quanto emerso, il piano sarebbe già stato condiviso tra i vertici delle Aziende sanitarie, la Regione e il sindaco di Modena, senza coinvolgere adeguatamente nemmeno i sindaci che siedono nella Conferenza territoriale sociale e sanitaria. Non sorprende che, anche all'interno del centrosinistra, emergano perplessità e posizioni critiche, a partire dal sindaco di Castelfranco Emilia'. Così il segretario cittadino di Forza Italia, Giovanni Botti, e il commissario provinciale, Enrico Fontana.





'Sul futuro del Pronto Soccorso del Policlinico si rincorrono ipotesi e smentite. I cittadini hanno diritto di sapere quali reparti resteranno, quali verranno trasferiti, con quali costi, quali tempi e quali garanzie per l'emergenza-urgenza e per il materno-infantile. Una trasformazione di questa portata non può essere decisa a porte chiuse e poi comunicata a cose fatte. Il metodo preoccupa ancora di più perché si inserisce in un sistema sanitario regionale già in difficoltà.

Le liste d'attesa rappresentano una criticità strutturale e, come ha denunciato il nostro gruppo regionale guidato da Pietro Vignali, il monitoraggio non fotografa la domanda reale, escludendo chi resta intrappolato nelle preliste e nelle agende sospese. I Pronto Soccorso sono congestionati e la carenza di personale pesa sulla qualità e sulla tempestività delle prestazioni. Il pareggio di bilancio annunciato dalla Regione non può essere perseguito attraverso una riorganizzazione che rischia di allontanare i cittadini dalle cure. Proprio per questo Forza Italia sta raccogliendo firme per un piano straordinario di abbattimento delle liste d'attesa e, attraverso il portale www.listamica.com, mette a disposizione dei cittadini uno strumento gratuito per richiedere il rispetto dei tempi previsti dalla legge. Chiediamo che il progetto sia presentato pubblicamente, con dati, costi, fonti di finanziamento e un cronoprogramma preciso, in Consiglio comunale, in Consiglio provinciale e nella Conferenza territoriale sociale e sanitaria, coinvolgendo professionisti sanitari, sindacati e cittadini. Forza Italia è pronta al confronto, ma non accetterà decisioni calate dall'alto sulla salute dei modenesi'.





'Costruire un ospedale nuovo non significa necessariamente offrire più servizi sanitari ai cittadini - aggiunge Antonio Platis, responsabile regionale dell'organizzazione di Forza Italia - Se si realizza una nuova struttura trasferendovi semplicemente reparti, personale e attività già esistenti, non si aumenta l'offerta sanitaria, ma la si concentra in un luogo diverso.

E in un contesto già segnato dalla carenza di medici e infermieri, il rischio concreto è che il potenziamento di Baggiovara avvenga a discapito degli ospedali di Mirandola, Carpi, Sassuolo, Vignola e Pavullo. Vogliamo sapere - incalza l'azzurro - quanti saranno i posti letto realmente aggiuntivi, quanti nuovi professionisti verranno assunti e quali servizi resteranno nei presidi provinciali. È indispensabile chiarire anche come questo progetto si concili con il nuovo ospedale di Carpi e con gli impegni assunti dalla Regione per il mantenimento e il potenziamento degli altri ospedali. La vera misura di un investimento sanitario non sono i milioni spesi o i metri quadrati costruiti, ma quanti cittadini in più riusciranno a curarsi, in quanto tempo e a quale distanza da casa. Altrimenti rischiamo di avere un grande ospedale a Modena e una rete sanitaria provinciale impoverita'.