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Giacobazzi cancella Forza Italia dal Consiglio Comunale: costituto il gruppo Pluralia

Giacobazzi cancella Forza Italia dal Consiglio Comunale: costituto il gruppo Pluralia

Passaggio ufficiale nella seduta odierna: 'Il gruppo rimane all'opposizione come civico e valuterà di volta in volta cosa votare'

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'Tengo a rimarcare che il gruppo sarà civico e all'opposizione e valuterà di volta in volta come votare sui singoli temi'. Dopo avere rassegnato le dimissioni da tutti gli incarichi in Forza Italia ed averlo comunicato nella scorsa seduta del Consiglio Comunale, il consigliere comunale Piergiulio Giacobazzi ha formalizzato la costituzione del gruppo consiliare Pluralia (nome dell'associazione da lui cofondata alcuni mesi fa) che da oggi è entrato a fare parte a pieno titolo della composizione del Consiglio Comunale, dove sparisce il gruppo Forza Italia. Il consigliere Giacobazzi, dimissionario dal partito, ha deciso di non dimettersi dal consiglio comunale, proseguendo la sua attività in rappresentanza di una nuova formazione. Rimane ora il nodo della vicepresidenza del Consiglio che Giacobazzi ancora formalmente ricopre. Un ruolo che solitamente spetta ad un esponente della minoranza consigliare e che dopo il cambio di gruppo potrebbe essere posto in discussione dal Consiglio stesso che dovrà esprimersi nel merito.
La formalizzazione del gruppo ha segnato anche la ricomposizione delle commissioni consiliari dove non esisterà più Forza Italia ma Pluralia.
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Elemento contenuto nella delibera sottoposta al voto del Consiglio comunale che ha approvato all'unanimità, con 31 voti sui 31 consiglieri presenti.

Il cambio di nome del gruppo rappresentato dal consigliere Giacobazzi nulla cambia sul fronte della rappresentanza numerica nel consiglio e nelle commissioni:In tutte le commissioni il numero dei componenti resta 20: otto del Pd, tre per Fratelli d'Italia e uno a testa per Avs, Pluralia, Lega Modena, Modena Civica, Modena in ascolto, Modena per Modena, Movimento 5 stelle, Pri-Azione-Sl e Spazio democratico.
Come previsto dallo Statuto del Consiglio comunale, le cinque commissioni consiliari permanenti svolgono attività preparatoria, istruttoria e redigente su atti, provvedimenti, indirizzi e orientamenti da sottoporre alla decisione dell'Assemblea. Le commissioni sono: 'Affari istituzionali', 'Controllo e Garanzia', 'Programmazione e assetto del territorio, Sviluppo economico e Tutela ambientale', 'Risorse finanziarie, umane, strumentali e Affari generali', 'Servizi sociali, culturali educativi, sportivi e del tempo libero'.
Il gruppo Pluralia ha - nelle scorse ore - depositato tre interrogazioni insieme al gruppo civico ModenaxModena.
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Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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