Modena, Fontana nuovo leader di Forza Italia: ‘A Giacobazzi era venuto meno il coraggio di attaccare la sinistra’

L’avvocato Enrico Fontana, noto penalista modenese, già responsabile regionale Giustizia e Affari Costituzionali di Forza Italia e dei comitati per il Sì all’ultimo referendum, è il nuovo commissario provinciale di Forza Italia Modena dopo l’addio ufficializzato oggi di Piergiulio Giacobazzi.‘Ringrazio l’onorevole Francesco Battistoni per la fiducia e per la nomina, così come il segretario regionale Pietro Vignali, che ha avanzato la proposta. Assumo questo incarico con grande entusiasmo e con la volontà di lavorare fin da subito per rafforzare Forza Italia in tutta la provincia di Modena - dichiara Fontana -. Alcune uscite non rappresentano un termometro significativo dello stato di salute del partito. Piuttosto, vedo persone che politicamente si erano già allontanate da tempo da Forza Italia e che oggi scelgono di schierarsi con la sinistra. Non è credibile pensare che chi ha ricoperto contemporaneamente il ruolo di segretario provinciale, consigliere comunale e consigliere provinciale non avesse gli strumenti e l’autorevolezza per dettare la linea politica. La verità, credo, fosse altra: era venuto meno il coraggio di attaccare politicamente la sinistra e oggi credo sia più chiaro a tutti il perché’.‘Noi rimaniamo dove siamo sempre stati: nel centrodestra.Come ci ha insegnato il Presidente Silvio Berlusconi, siamo e restiamo convintamente liberali, alternativi alla sinistra e orgogliosamente anticomunisti. Non cambiamo campo e non tradiamo’. Il nuovo commissario annuncia già un programma serrato di iniziative: ‘Non perdiamo neppure un giorno. Sto già organizzando con i dirigenti di FI una grande mobilitazione per il weekend sulla petizione per ridurre le liste d’attesa e per illustrare il vademecum di 'www.ListAmica.com' per aiutare i cittadini a ottenere gli appuntamenti sanitari nei termini previsti dalla legge. Avremo gazebo in diverse città della provincia e sabato pomeriggio, a Modena, terremo la conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa. Vogliamo ripartire dai problemi concreti dei cittadini e da una presenza forte e capillare sul territorio’.‘Mi riservo ancora alcuni giorni – conclude Fontana – per formalizzare la nuova squadra che mi affiancherà in questa avventura. Sarà costruita con il giusto mix tra esperienza, competenze di alto profilo e significativi nuovi ingressi, con l’obiettivo di allargare Forza Italia e renderla sempre più presente e incisiva, vicina ai cittadini ed ai loro problemi, in tutta la provincia di Modena’.