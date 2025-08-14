'Affitti alle stelle per studenti? Perchè la giunta ha bocciato il Campus all’ex ottavo Campale'

'Si agita UDU, l’Associazione Unione Universitaria
, alla constatazione (rapporto di Immobiliare.it Insights) del notevole e costante aumento degli affitti per studenti universitari, nel quale Modena primeggia occupando il settimo posto della classifica dei costi e, addirittura, il secondo per gli aumenti più forti (31,43%), ma sa solo ruggire scaricando le responsabilità sull’attuale governo, quando sa benissimo che questa è materia di Comune e Regione, attraverso il gestore ER.GO’ - Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori, e non proponendo nulla. Il PNNR era l’occasione giusta.
In particolare, UDU Modena raccoglie ciò che ha seminato fino ad ora assecondando la politica dissennata del Comune nello sparpagliamento di pseudo alloggi studenteschi in tutta la Città o in quelle orrende strutture dormitorio (exCorni, RNord)), impropriamente nobilitate con il nome di “studentati” al solo fine di carpire finanziamenti pubblici e di agevolare il percorso delle pratiche di costruzione. Notizia confortante: sembra, almeno per ora scongiurato, l’ennesimo maxi studentato all’ex Alcatraz'. A parlare è il consigliere comunale Maria Grazia Modena.
'La soluzione di questo eterno problema per Modena la conoscono tutti, UDU compresa, e sta nella realizzazione di un vero e proprio Campus universitario, con tutti gli annessi e connessi indispensabili e arcinoti valori, gestito dalla Regione, in grado di soddisfare le esigenze degli studenti impegnati nelle diverse attività universitarie che vengono svolte in centro storico.
Affiancherebbe il Campus studentesco scientifico (sito in via Campi) a completamento di un’offerta di alloggi “studenteschi”, nel senso vero del termine per coloro che ne hanno diritto, adeguata ad una “Città universitaria”, titolo al quale Modena non può sicuramente ambire - continua la Modena -. Ma la maggioranza consiliare e il Comune di Modena lo hanno di fatto bocciato qualche mese fa, con il complice silenzio di UDU e Università, respingendo la proposta di realizzare un Campus universitario nell’ex ottavo Campale. Per dovere di cronaca fu una ottima proposta di FDI. Occasione unica e straordinaria di fare qualcosa di indispensabile, di valore, di prestigio, di distintivo della nostra Città. Ma le fette di torta sono riservate a imprenditori legati al potere e alle difficoltà delle cooperative. Le famiglie realmente bisognose di alloggi trovano risposta adeguata alle loro ridotte disponibilità finanziarie in “riserve indiane”, costruite in economia che fanno acqua da tutte le parti subito dopo l’inaugurazione (vedi il comparto Vaciglio). Niente Campus studentesco, niente alloggi per chi ne ha bisogno, solo una amministrazione comunale che naviga sull’onda del nulla di fatto di quelle precedenti che hanno portato Modena a diventare una Città insignificante in Regione, sempre più periferia di Bologna.
Sveglia modenesi, domani potrebbe essere troppo tardi'.