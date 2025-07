Aimag, Zanini (Fdi e civica centrodestra Concordia) contro Budri e colleghi di Mirandola: 'Hanno tradito elettori'

Ieri sera in Consiglio comunale a Concordia è stato votato il piano per la cessione del controllo esclusivo di Aimag ad Hera. E' finita 8 voti a favore (il centrosinistra meno il suo capogruppo Paolo Negro ), 4 voti contrari (il centrodestra più Paolo Negro) e un consigliere di centrodestra assente, Federica Luppi, che è anche assessore a Mirandola.Il punto infatti è proprio questo: mentre a Mirandola il centrodestra di maggioranza che sostiene la giunta Budri, vota a favore del progetto, a Concordia il centrodestra di opposizione dice no. Esattamente quello che è avvenuto a Soliera. Esattamente come fa il Pd opposizione a Mirandola e di governo a Carpi.Abbiamo sentito a riguardo Riccardo Zanini, capogruppo lista Noi per Concordia, e anima storica del centrodestra concordiese, nonchè iscritto a Fdi.'Noi siamo una lista civica e non abbiamo vincoli di partito. E' vero sono un iscritto a Fdi, ma questa scelta è del territorio e spetta al territorio. Si trattava di fare una scelta economica che crediamo sia totalmente sbagliata. Con la svendita di Aimag i Comuni non valgono più nulla e in questo modo anche l'eventuale vendita di azioni è vincolata alle scelte di Hera.Di fatto ora quelle azioni hanno un valore nullo per i Comuni'.'Sa, lei è anche assessore a Mirandola...''Per me è incomprensibile, tutti i candidati sindaci di centrodestra in campagna elettorale si erano impegnati a mantenere Aimag di proprietà dei Comuni e non capisco come abbiano potuto tradire così l'elettorato. Piuttosto di fare una inversione a U incomprensibile mi sarei dimesso'.'Sono iscritto a Fdi, ma non ho partecipato a riunioni fuori da Concordia sul tema Aimag. Scelgo liberamente e non ho avuto contatti se non con i consiglieri locali'.'Ha avuto il coraggio di rimanere fermo sulle sue idee. Lo rispetto. Le sue, al di là del buonismo ostentato, non sono dimissioni volontarie da capogruppo, ma sono di fatto state imposte. Basti pensare che Negro voleva allegare a verbale documenti a sostegno del suo voto contrario e il segretario non glielo ha consentito'.