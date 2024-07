'Alluvione, sicurezza e sanità: De Pascale e Mezzetti eredi dei fallimenti di Muzzarelli e Bonaccini'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

nell'incontro a Modena con il sindaco Massimo Mezzetti e con il presidente della Provincia Fabio Braglia.'Sanità, alluvione, sicurezza, sono le tre priorità degli eredi di Muzzarelli e Bonaccini. Peccato non si possa fare alcun conto senza guardare al recente passato.Proprio ieri sul tema 118, la CGIL ha espresso le nostre stesse preoccupazioni per la privatizzazione della sanità emiliana e dello sbilanciamento della gestione delle ambulanze, per il 60% degli equipaggi, in gestione ai volontari.Così come le parole di Mezzetti sull'ultima serie di violenze a Modena dei minori stranieri impone una riflessione, non solo nazionale, ma di effettivo controllo delle comunità che li accolgono.

Nessuno, tranne il sottoscritto e il collega Giacobazzi, hanno posto l'accento sull'educazione e sulle prospettive di questi ragazzi. Eppure il controllo dei protocolli e delle autorizzazioni spetta in primis a Comune e Regione. Mentre i bandi di affidamento, spesso dati in deroga, vedranno il neo assessore Camporota passare dal ruolo di capo dell'ente assegnate a quello di controllore'

'E poi - prosegue Platis - c'è il tema dell'alluvione ma nessun modenese del PD ha spiegato a De Pascale che qui, dopo l'alluvione di Bomporto nel 2014 e di Nonantola nel 2020, nessun progetto è stato fatto e ci si è limitati all'ordinario. I soldi del PNRR sono stati destinati a microprogetti perché nessuno ha studiato le fragilità di Secchia e Panaro.

Questi sono i fatti e da qui bisogna ripartire. I direttori d'orchestra sono cambiati ma i musicisti sono sempre gli stessi. Il campo larghissimo che va da chi difende le nutrie a chi promuove le assicurazioni sanitarie private, passando per i Soumaoro che con l'immigrazione ce ne hanno mostrate di tutti i colori.