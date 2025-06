Ammanco da 400mila euro in Amo, Vaccari su Reggianini: 'Saranno i giudici a stabilire responsabilità'

'Tra gli aspetti sconcertanti nella vicenda che ha coinvolto una dipendente Amo, ci sono senza dubbio le dichiarazioni degli esponenti del centrodestra. A fronte di accertamenti in corso, dichiarati nella relazione del Collegio dei revisori della società, e di un iter giudiziario ancora da avviare, il senatore Barcaiolo e il consigliere regionale Platis si ergono a giudici, indicando già responsabilità precise, che sarebbero ovviamente da attribuire al Partito Democratico, con la solita, puerile litania dell’occupazione del potere da parte di chi governa il territorio'. Così il deputato Pd Stefano Vaccari sul caso dell'ammanco da 400mila euro in Amo il cui amministratore uscente è l'attuale segretario provinciale Pd, Stefano Reggianini. Vaccari replica agli interventi di Platis e Barcaiuolo i quali avevano sottolineato il legame tra Reggianini e il Pd stesso.

'Non ci faremo trascinare su questo terreno, perché siamo persone serie, e non lo abbiamo fatto in altre città in cui il coinvolgimento di amministratori del centrodestra è ben più acclarato, certo e grave. Al contrario, le cose sono molto semplici: come ha dichiarato, la società condurrà le analisi e per accertare le cause dell’ammanco, e si comporterà di conseguenza per difendere il buon nome della stessa e perseguire i responsabili - chiude Vaccari -. Capisco che a destra siano allergici al concetto di divisione dei poteri in una democrazia, ma saranno eventualmente dei giudici a stabilire responsabilità, che, per il nostro ordinamento costituzionale, sono sempre personali'.