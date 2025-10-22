Ammanco da 850mila in Fondazione Modena, Platis attacca: 'Controlli inesistenti e danni taciuti'

'Alla luce dei recenti fatti emersi, appare sempre più evidente una situazione di estrema gravità nella gestione interna della Fondazione. Pochi giorni fa la Fondazione avrebbe denunciato solo una minima parte dell’importo effettivamente sottratto, limitandosi a indicare una somma di poche centinaia di migliaia di euro, a fronte di cifre ben più consistenti individuate dalle autorità competenti'.
A parlare è Antonio Platis, vice coordinatore regionale di Forza Italia, che in un primo tempo aveva infatti sottolineato positivamente l'atteggiamento della Fondazione di Modena, ma alla luce delle notizie emerse all'indomani della nota della Fondazione stessa, da parte della Guardia di Finanza, prende atto della situazione e attacca.
'Questa discrepanza, unita all’assenza di vigilanza, denota una totale mancanza di controlli interni e una preoccupante inconsapevolezza della reale portata del danno economico subito.
Una situazione – incalza Platis – che rappresenta una falla enorme nella credibilità di un ente costruito grazie ai risparmi dei cittadini modenesi, e che dovrebbe essere tutelato e gestito con la massima trasparenza, responsabilità e rigore. Preoccupa, inoltre, l’aspetto temporale delle verifiche. Infatti – prosegue l’azzurro - fino all’intervento degli istituti bancari, nessuno – proprio nessuno – all’interno della Fondazione sembrava essersi accorto di irregolarità, ammanchi o incongruenze. Il quadro è ulteriormente aggravato dal fatto che le transazioni irregolari sarebbero avvenute in più esercizi, a conferma che le carenze di vigilanza non sono episodiche ma strutturali e sistemiche. Qualsiasi omissione o sottovalutazione – conclude Platis – mina irrimediabilmente la credibilità dell’Ente e delegittima la sua funzione sociale e pubblica'.
Nella foto Antonio Platis e il presidente della Fondazione di Modena Matteo Tiezzi
