'Analisi Federconsumatori, Pd lontano dai cittadini. Premiata la Lega'

'Quella proposta da Federconsumatori sul lavoro dei parlamentari eletti a Modena è una indagine importante perchè analizza puntualmente l'attività di deputati e senatori per il loro territorio, spingendoli ad essere maggiormente vicini ai cittadini'. Così in una nota il senatore Lega Stefano Corti riprende l' analisi di Federconsumatori 'Leggendo l'indagine si coglie chiaramente come la Lega, attraverso i suoi parlamentari, dimostri ancora una volta di essere il partito più in sintonia e attento alle esigenze locali e concrete dei cittadini, così come emergono anche dalla analisi di Federconsumatori, le lacune del Pd, un partito che governa da sempre in provincia di Modena ma che ormai è distante anni luce da un rapporto diretto con la gente e con il territorio - afferma Corti -. Personalmente continuerò nel lavoro di ascolto, con un occhio particolare ai problemi della montagna, una zona simbolo della distanza siderale, ormai incolmabile, tra Governo e realtà locali. L'ho fatto presentando l'unica interrogazione sui Beni Culturali della Provincia, quella relativa al Museo etnografico di Frassinoro, e continuerò a farlo sempre a servizio non solo degli elettori del Carroccio, ma di tutti i modenesi'.